لمتابعة الأسعار.. الزراعة: إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، لبحث سبل تنسيق الجهود والتعاون في مجال البورصة السلعية.

تطرق اللقاء إلى بحث كيفية تطوير اليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم تحكمه قوى العرض والطلب وذلك من خلال البورصة السلعية، حيث جرى الاتفاق على البدء بسلعتي الدواجن والبيض.

يسعى الطرفين وزارة الزراعة والبورصة من خلال التعاون العمل على اتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.

من المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وكذلك تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار.





تأتي تلك الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسة وجهود الحكومة في توفير غذاء صحي وآمن ومستدام وبأسعار مناسبة، حيث تم الاتفاق على استكمال المشاورات خلال المرحلة المقبلة بمشاركة اتحاد منتجي الدواجن وكافة الاطراف ذات الصلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ضوء عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين.



