الدوري التركي .. مصطفى محمد يقود هجوم جالاتا سراي أمام قونيا سبور

أعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي “ المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد”، تشكيل الفريق الأساسي، لمواجهة قونيا سبور، على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري التركي.

وشهد تشكيل جالاتا سراي لمواجهة قونيا سبور، تواجد مصطفى محمد أساسيا.

وجاء تشكيل جالاتا سراي لمواجهة قونيا سبور كالتالي:

موسليرا، يدلين، تايلان، الباصلان، فان آنهولت، كريم أوغلو، أتالاي باباجان، ، نيلسون،الكسندرو سيكالداو، هليل دروفيزاوغلو، مصطفى محمد.

يذكر أن مصطفى محمد سجل هدفين في فوز جالاتا سراي على ريزة سبور 3 - 2، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري التركي.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثامن، في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 14 نقطة.