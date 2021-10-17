أخصائية علم نفس تقدم نصائح للمرأة في تنظيم الوقت بين الشغل والبيت| شاهد

قدمت أخصائية علم النفس ، رانده حسين عادل ، مجموعة من النصائح عن كيفية تنظيم الوقت للسيدة المتزوجة وتعمل في ذات الوقت .

وقالت رانده حسين عادل ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية " دينا رامز " ، أن طبيعية السيدات تمكنهم من القدرة على أداء أكثر من عمل في نفس الوقت .

وأشارت أخصائية علم النفس أن الجينيات والوراثة لها عامل كبير في تحمل أكثر من مسؤولية ، ومن المعروف أن السيدة المصرية بـ 100 راجل على مر العصور .

ولفتت إلى أن أهم مفتاح لاحتمال المسؤوليات المتعددة هو التنظيم والروتين ، والذي يساعد على انجاز المهام في وقتها .

وتابعت : أن تنظيم المسؤوليات والتخطيط لها من قبل يخفف من حمل المسؤوليات ، ولا يسبب شعور بضيق الوقت .