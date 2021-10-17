عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية علم نفس تقدم نصائح للمرأة في تنظيم الوقت بين الشغل والبيت| شاهد

أخصائية علم النفس
أخصائية علم النفس ، رانده حسين عادل

قدمت أخصائية علم النفس ، رانده حسين عادل ، مجموعة من النصائح عن كيفية تنظيم الوقت للسيدة المتزوجة وتعمل في ذات الوقت .

وقالت رانده حسين عادل ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية " دينا رامز " ، أن طبيعية السيدات تمكنهم من القدرة على أداء أكثر من عمل في نفس الوقت .

وأشارت أخصائية علم النفس أن الجينيات والوراثة لها عامل كبير في تحمل أكثر من مسؤولية ، ومن المعروف أن السيدة المصرية بـ 100 راجل على مر العصور .

ولفتت إلى أن أهم مفتاح لاحتمال المسؤوليات المتعددة هو التنظيم والروتين ، والذي يساعد على انجاز المهام في وقتها .

وتابعت : أن تنظيم المسؤوليات والتخطيط لها من قبل يخفف من حمل المسؤوليات ، ولا يسبب شعور بضيق الوقت .

أخصائية علم النفس برنامج ست الستات دينا رامز تنظيم الوقت السيدة المصرية

ترشيحاتنا

هيئة الدواء توضح إجراءات تسجيل وتداول المستحضرات الحيوية المثيلة وطرق تقييمها

بكتيري ويستهدف الرئتين.. الصحة العالمية: كورونا يهدد حياة المصابين بهذا المرض

3 هدايا في احتفال المولد النبوي .. تعرف عليهم

تربح وإهدار مليارات الجنيهات.. هشتاج فساد أحمد مجاهد يتصدر "تويتر"

بايرن ميونخ يكتسح باير ليفركوزن بـ5 أهداف ويستعيد صدارة البوندسليجا

بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من وقف إنتاج بنزين 80

قرار جديد من رئيس الوزراء|ماذا يعني ترشيد الإنفاق العام لمدة 6 أشهر؟

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

عقوبة مالية في انتظار الزمالك بعد أحداث "غرفة ملابس" توسكر الكيني

مصرع طالب غرقا بنهر النيل في بنها

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

ريا وسكينة.. سيدتان تقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

في زفاف إسلامي | زواج نائل نصار من ابنة بيل جيتس وتكلفة خيالية للحفل.. صور

فيديو

لفتة إنسانية من السيسي وكلمة شيخ الأزهر القوية..الأبرز في احتفالية المولد النبوي

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

بفستان أزرق طويل.. حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة.. فيديوجراف

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

المزيد

ساحة رأي

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

اﻟﻤﺰﻳﺪ