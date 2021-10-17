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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اكتشاف مذهل.. علماء يتوصلون إلى ابتكار جديد للتخلص من الذكريات السيئة.. شاهد

اكتشاف جديد لمحو
اكتشاف جديد لمحو الذكريات السيئة

عرضت فضائية "العربية" تقريراً يرصد اكتشاف جديد لمحو الذكريات السيئة.

وأوضح التقرير أن علماء من جامعة كامبردج، اكتشفوا بروتيناً يمكن تعديله لتغيير مشاعر الناس، ومحو الذكريات.

وأضاف التقرير وفقاً للعلماء، إن بروتين "شانك" الموجود في جسم الإنسان، والذي يدعم المستقبلات المحددة لقوة الاتصال بين الخلايا العصبية المختلفة، يمكن تعطيله لتصبح الذكريات السيئة قابلة للتعديل.

وتابع التقرير أن البروتين يمكن عرقلة مهامه من خلال مركبات كيماوية تسمى "حاصرات البيتا"، التي تستخدم في بعض الأدوية، كأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والصداع النصفي.

ونوه التقرير أن العلماء أجروا التجارب على فئران ونجحوا، وفي انتظار بدء التجارب على عدد من الأشخاص المصابين باضطراب ما بعد الصدمة.

وتوصل فريق من الباحثين الأمريكيين في معهد التكنولوجيا في جامعة "ماساتشوستس"، إلى جزيء سحري قادر على محو الذكريات الأليمة التي تظل تطاردنا لفترة طويلة.

واكتشف الباحثون الأمريكيون الجزيء "TET-1"، المسئول عن الأحداث المؤلمة في حياتنا، والذي يظل متوقفاً عند هذه الذكريات المؤلمة الناتجة عن الفشل في الحب أو الضغوط النفسية المؤلمة الناتجة عن الصدمات النفسية.

ويأمل العلماء استخدام هذا الجزيء لمحو الذكريات المؤلمة التي تؤثر على حياتنا.

اكتشاف جديد الذكريات السيئة محو الذكريات السيئة جامعة كامبرج بروتين شانك الخلايا العصبية حاصرات البيتا

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