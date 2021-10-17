مدير "الصحة العالمية" يؤيد دعوة جوردون براون لنقل لقاحات كورونا لأفريقيا

أيّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، دعوة سفير المنظمة ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، جوردون براون، الدول الغنية لإقامة جسر جوي لنقل 240 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" غير المستخدمة إلى أفريقيا.

وكتب جبريسوس - عبر حسابه على منصة "تويتر"، اليوم الأحد، "شكرا لسفير منظمة الصحة العالمية جوردون براون على دعوتك لعمل مكثف لتدارك أزمة العدالة في (توزيع) اللقاحات التي تواجه أفريقيا وأماكن أخرى هي الأكثر ضعفا... أوافق على أنه من الواجب على البلدان المنتجة والمصنعة للقاحات فعل المزيد لإنقاذ الأرواح وإنهاء الجائحة".

وكان براون قد أكد، في حوار لصحيفة "ذا أوبزيرفر" البريطانية، أنه من الممكن إنقاذ أكثر من 100 ألف شخص في أفريقيا عبر إقامة جسر جوي طارئ لنقل 240 مليون جرعة لقاح غير مستخدمة خلال الأسبوعين المقبلين، داعيا مجموعة من الدول الغنية إلى دعم "أكبر قرار يتعلق بالسياسة العامة في وقت السلم" من خلال دعم إقامة جسر جوي في أكتوبر الجاري سيشهد تسليم اللقاحات غير المستخدمة إلى أجزاء من جنوب الكرة الأرضية التي تعاني أكثر من غيرها.