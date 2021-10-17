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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بلاغات للنائب العام.. ورياضة البرلمان تفتح الملف| اتهامات تطارد رئيس اتحاد الكرة وآخرين بإهدار المليارات والتربح .. وهاشتاج فساد أحمد مجاهد يتصدر تويتر

صدى البلد

بلاغات للنائب العام تتهم "اتحاد الكرة" بالفساد والتربح وإهدار المال العام
رياضة البرلمان تفتح ملفات الفساد المالي في الاتحاد المصري لكرة القدم
هاشتاج فساد أحمد مجاهد يتصدر "تويتر"
 

على مدار الساعات الماضية تلقى مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، عدة بلاغات حملت أرقام 105886، 105887، 105888 فحص المكتب الفني ضد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم وآخرين.


وتضمنت البلاغات فتح ملفات الفساد المالى والإدارى واتهام مسئولى الاتحاد بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.


كما شهدت تلك الملفات تحركات على مستويات أخرى، حيث تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.


ومن المقرر أن تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدا الاثنين، اجتماعا عاجلا لمناقشة طلبات الإحاطة.


وتتضمن طلبات الإحاطة مناقشة قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمالا نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.


وفي سياق متصل تصدر هاشتاج "فساد أحمد مجاهد" القائم بأعمال رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من جانب الفيفا وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». 


جاء ذلك عقب بلاغات تلقاها مكتب المستشار النائب العام اليوم الأحد حملت أرقام 105886، 105887، 105888 (فحص المكتب الفني) ضد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، وآخرين.


وتضمنت البلاغات فتح ملفات الفساد المالى والإدارى واتهام مسئولى الاتحاد بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.

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