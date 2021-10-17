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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير الرعاية الصحية لـ المصابين في حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع حالة المصابين

تابع الدكتور محمد أبوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاحد، حالة المصابين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، حيث أسفر الحادث عن وفاة حالتين ، وإصابة 14 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

رافق نائب المحافظ، خلال جولته، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، الدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا.

نقل نائب المحافظ، خالص تعازي محافظ المنيا لأسر الضحايا بالحادث، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

اطمأن "ابوزيد" على حالة المصابين، كما اطلع على تقرير حالتهم الصحية، موجها بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، كما وجه بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

كان الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية بني حسن الشروق بالمنيا  قد شهد حادث انقلاب ميكروباص مما أسفر عن مصرع شخصين  وإصابة 14 آخرين تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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