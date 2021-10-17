بمشاركة أحمد حجازي.. الاتحاد يتعادل مع ضمك في الدوري السعودي

سقط نادي الاتحاد في فخ التعادل أمام مضيفه ضمك بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك النجم المصرى أحمد حجازى مع فريق الاتحاد في المباراة بالكامل.

وسجل البرازيلي رومارينيو هدف الاتحاد الأول فى الدقيقة 23 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية زميله إيجور كورونادو.



وفى الشوط الثانى نجح ضمك فى إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب ايميليو زيلايا من ضربة رأسية قوية، سكنت على يمين جروهى حارس فريق الاتحاد.



ورفع نادي الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الدوري السعودي بفارق نقطتين عن ضمك الوصيف بعد مرور 8 جولات.