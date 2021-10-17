موسكو ترفض اتهامات الدول الغربية حول مسئولية روسيا عن ارتفاع أسعار الغاز

أكدت الرئاسة الروسية، أن الدول الغربية تلقي باللائمة على موسكو فيما يتعلق بارتفاع أسعار الغاز.



قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - وفق ما أوردته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية - إن الساسة الغربيين لا يريدون الاعتراف بأخطائهم التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز ويفضلون بدلًا من ذلك شيطنة روسيا.

وأضاف: "أخطأ (الغربيون) في التقديرات.. كانوا يعولون على طاقة الرياح، ولكن الرياح كانت قد انتهت.. لم تعد هناك رياح منذ عدة أشهر.. وكانوا يعتمدون على السوق الفورية، لكن السوق الفورية انتقلت إلى مكان حيث تكون الأسعار أعلى".