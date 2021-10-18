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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة جديدة من آبل بـiOS 15 تمنحك ضعف مساحة تخزين iCloud مجانا

نقل البيانات إلى
نقل البيانات إلى هاتف آيفون الجديد

تمنحك ميزة جديدة بنظام تشغيل آبل iOS 15، مساحة إضافية لخدمة التخزين السحابية المؤقتة iCloud الخاصة بالشركة، من أجل استيعاب جميع بياناتك ووسائطك لنقلها من جهاز آيفون إلى آخر جديد.

 

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، يحتاج مالكي أجهزة آيفون الجديدة عند استبدال الجهاز القديم بآخر أحدث، نقل جميع الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والموسيقى إلى الجهاز الجديد، فإذا كنت قد قمت بشراء طراز آيفون 13؛ فحتما فإنه يعمل مع نظام iOS 15، والذي حدَّثت فيه آبل طريقة نقل البيانات الخاصة بك.

 

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3 طرق لنقل بياناتك من جهاز آيفون القديم إلى الجديد


توجد ثلاث طرق لنقل بياناتك من جهاز آيفون القديم إلى جهاز جديد، وتتمثل الطريقة الأولى في استخدام جهاز ماك من آبل، حيث يمكنك توصيل هاتفك الآيفون بجهاز Mac باستخدام كابل شحن وباستخدام مدير الملفات الافتراضي لحاسبات ماك Finder، يمكنك نقل الملفات من هاتفك الآيفون إلى جهاز ماك بطريقة سريعة ونسخ احتياطية من ملفاتك.

 

وبإمكانك أيضًا استخدام أداة ترحيل البيانات المباشرة من آبل، وهي التي تقوم بنسخ البيانات من هاتفك القديم على هاتفك الجديد دون استخدام جهاز كمبيوتر أو iCloud، ولكن الجانب السلبي لهذه العملية هو أنك لن تتمكن من استخدام أي من الهاتفين حتى تكتمل عملية النقل، والتي قد تستغرق ساعة أو أكثر حتى تنتهي عملية النقل وتعد هذه هي الطريقة الثانية.


وأما الطريقة الثالثة فتتمثل في استخدام خدمة iCloud السحابية لإجراء عملية نقل البيانات، وستتمكن بسهولة من الوصول إلى هاتفك القديم أثناء قيام الجهاز الجديد بتنزيل ملف النسخ الاحتياطي، ولكن الجانب السلبي في هذه الميزة هو أنك قد تحتاج إلى مساحة تخزين كافية على حسابك بـ iCloud، لتتناسب مع حجم ملف النسخ الاحتياطي، فإذا كنت تستخدم خدمة آي كلاود المجانية، والتي تأتي بسعة 5 جيجابايت من آبل، فربما لن تكفي هذه المساحة جميع بياناتك.

 

استخدام iOS 15 لإضافة مساحة تخزين إضافية آي كلاود مجانا

 

يمكنك الاشتراك بخدمة آبل المدفوعة، وشراء المزيد من سعة التخزين الإضافية لخدمة  iCloud، ولكن بدلا من ذلك يمكنك استخدام iOS 15 لاستعارة بعض مساحة التخزين لعمل نسخة احتياطية لجهاز آيفون القديم، إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

 

أولا: قم بترقية جهاز آيفون القديم الخاص بك إلى نظام التشغيل iOS 15.

 

ثانيا: بمجرد اكتمال تثبيت التحديث، انتقل إلى الإعدادات Settings، ثم عام General، واضغط على الخيار الجديد: نقل أو إعادة تعيين آيفون Transfer or Reset iPhone، ومن الصفحة الجديدة،  ضمن قسم التحضير لآيفون الجديد، انقر فوق خيار البدء Started.

 

ثالثا: ستظهر نافذة منبثقة تسمى Extra iCloud لنقل التطبيقات والبيانات، ثم اضغط على زر متابعة Continue، ستر رسالة منبقة تقول iCloud Backup is Turned Off، قم بالنقر فوق تشغيل النسخ الاحتياطي للنقل Turn On Backup to Transfer.


رابعا: ستظهر لك شاشة نقل البيانات لجميع تطبيقاتك، مع قائمة بالتطبيقات التي لا تقوم بمزامنة بياناتها مع iCloud، اضغط على زر نقل جميع بيانات التطبيق باستخدام آي كلاود، مع رسالة أخرى منبثقة توضح ما يمكنك فعله بجهاز آيفون القديم، ثم اضغط على الزر الأزرق تم Done.

 

خامسا: سيبدأ هاتفك الآيفون القديم في عمل نسخ احتياطي لبياناتك إلى iCloud، ومن الصفحة الرئيسية في الإعدادات Settings، سترى قسما جديدًا يقول، "النسخ الاحتياطي على iCloud قيد التقدم Move All App Data with iCloud"، بمجرد اكتمال النسخ الاحتياطي، سيظهر قسم جديد في الإعدادات "جاهز لجهاز آيفون الجديد Ready for your new iPhone".


تمديد نسخة iCloud الاحتياطية المؤقتة لمدة 21 يوما

يمكنك الحصول على 21 يومًا إضافيًا لاستعادة النسخة الاحتياطية المؤقتة قبل حذفها عن طريق فتح الإعدادات Settings والنقر على الاحتفاظ بنسخة احتياطية أطول Keep My Backup Longer.

ثم قم بتشغيل هاتفك الآيفون الجديد واتبع المطالبات لإكمال المهام مثل إدخال رمز المرور وإعداد Face ID والموافقة على شروط وأحكام آبل، وستظهر لك صفحة جديدة تقدم لك طرقًا مختلفة لنقل بياناتك ، حدد استعادة من iCloud. ثم قم بتسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام نفس معرف آبل وكلمة مرور جهاز آيفون القديم.


اختر أحدث نسخة احتياطية واتبع التعليمات، وبعد ذلك سيبدأ تنزيل ملف النسخة الاحتياطية على جهاز آيفون الجديد، وبعد اكتمال التنزيل، ستتم إعادة تشغيل جهاز iPhone الجديد وستنتهي تطبيقاتك من التنزيل، وستكون جميع الصور ورسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والمواعيد والرسائل محفوظة عليه.

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