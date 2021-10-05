بطرق بسيطة.. أبرز مشكلات هواتف آيفون iPhone 13 الجديدة وكيفية حلها

مع بدء شركة آبل الأمريكية في طرح هواتفها iPhone 13 وتسليم بعضها للمستخدمين، بدأت عدد من الشكاوى من الهواتف الأحدث والأفضل في العالم في إمكانات الكاميرا والأداء.



وبحسب تقرير من موقع Tom's Guide فإن هناك عدد من المشكلات قد واجهت مستخدمي هواتف iPhone 13 منها ما وعدت آبل بتصليحه من خلال عدد من التحديثاتوفيما يلى أبرز مشكلات هواتف آيفون الجديدة وكيفية حلها :





تحول كاميرا هواتف iPhone 13 Pro تلقائيًا بين الكاميرات الواسعة والكاميرات فائقة الاتساع

وتتميز طرز iPhone 13 Pro بوضع جديد لكاميرا الماكرو يستخدم كاميرا الهاتف فائقة الدقة بمستشعر 12 ميجابكسل، حيث ينتقل الهاتف من العدسة العريضة الرئيسية إلى فائقة الاتساع، وتقول آبل إن هذا الأسلوب أفضل لالتقاط تفاصيل عن قرب.

كيفية إصلاحها:

ووعدت آبل إن تحديث البرنامج في المستقبل سيسمح لمالكي iPhone 13 Pro بإيقاف تشغيل هذه الميزة إذا كانوا يفضلون ألا تتحول هواتفهم تلقائيًا .



تحتوي بعض طرز iPhone 13 على شاشة لا تستجيب للمس

يقول العديد من المستخدمين إن هواتف آيفون الجديدة لا تستجيب للمس، ويتطلب الأمر أحيانًا عدة نقرات حتى يتعرف هاتف آيفون الجديد على إدخالاتك.

وتبرز المشكلة مع ميزة Tap to Wake وعلى شاشة القفل مع iOS، حيث يبدو أن الزوايا العلوية من الشاشة هي الأكثر عرضة لهذه المشكلة.

كيفية إصلاحها:

يبدو هذا وكأنه تحديث برنامج وليس مشكلة في أجهزة iPhone 13 ، أبلغ بعض مستخدمي iPhone 12 أيضًا عن هذه المشكلة بعد الترقية إلى iOS 15 .

لا يعمل إلغاء قفل ساعة Apple Watch على بعض طرز iPhone 13

ربما لم تقم هواتف آيفون الجديدة باستعادة Touch ID ، مما يسمح لك بإلغاء قفل هاتفك ببصمة الإصبع ، ولكن هناك حل بديل لإلغاء قفل هاتفك عندما ترتدي قناع وجه ولن يعمل Face ID، في وقت سابق من هذا العام ، أضاف تحديث iOS 14.5 القدرة على إلغاء قفل هاتفك باستخدام قناع الوجه إذا كنت ترتدي ساعة Apple Watch أيضًا.

كيفية إصلاحه:

إصلاح البرنامج متاح الآن، ويعد تحديث برنامج iOS 15.0.1 بإصلاحات للأخطاء ، ويستدعي على وجه التحديد مشكلة فتح Apple Watch لمستخدمي iPhone 13، كما ستحتاج أيضًا إلى تنزيل تحديث watchOS 8.

