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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يصطدم منتخب مصر بالجزائر في تصفيات المونديال؟.. تعرف على نظام التأهل

صدى البلد

تقام قرعة الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 يوم 18 ديسمبر المقبل على هامش نهائي البطولة العربية بالدوحة التي ستنطلق يوم 30 نوفمبر بمشاركة 16 منتخبا من بينهم المنتخب الجزائري الذي سيشارك بالمحليين.

وسيتعرف منتخب مصر على منافسه في الدور الحاسم من تصفيات "مونديال" قطر، يوم 18 ديسمبر القادم، وهذا في حال ضمانه التأهل عن مجموعته.

وسيتم تقسيم أصحاب المراكز الأولى المتأهلين عن المجموعات العشر، إلى مجموعتين وفق تصنيف “الفيفا” الذي سيصدر يوم 16 ديسمبر المقبل، على أن يلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب، لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الـ5 في نهائيات المونديال.

وتقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر من العام المقبل، فيما تنتهي مرحلة التصفيات في افريقيا في شهر مارس من العام المقبل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- مصر (10 نقاط)

2- ليبيا (6 نقاط)

3- الجابون (4 نقاط)

4- أنجولا (3 نقاط)

ويواجه الـ10 الأوائل بعضهم  في مواجهات ذهاب وعودة، على غرار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، عندما واجهت مصر غانا وصعدت الأخيرة للمونديال الذي أقيم في البرازيل.

ويقضي النظام في المرحلة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا بتقسيم المنتخبات العشرة إلى مستويين (مستوى أول ومستوى ثان)، حيث سيحدد التصنيف الشهري الأخير لـ"فيفا" قبل انطلاق المرحلة الأخيرة.

ومن الممكن أن يواجه مصر نظيره الجزائري أو السنغال أو المغرب أو تونس أو ونيجيريا في حال ضمنوا تأهلهم للدور الفاصل بسبب تقدمهم في تصنيف الفيفا الأشهر الماضية.

يذكر أن النظام الحالي للتصفيات الأفريقية هو نفسه الذي تأهل منتخب مصر من خلاله لمونديال 1990 بإيطاليا، كما كان هو النظام المتبع أيضاً في تصفيات مونديال 2014 والذي خسر خلاله منتخبنا المرحلة الأخيرة في مواجهة نظيره الغاني.

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