ارتفاع قادم في الأسعار.. السوق العالمي للهواتف الذكية ينخفض 6 % لهذا السبب

انخفضت شحنات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية انخفاضا كبيرا بنسبة 6 % في الربع الثالث من العام الحالي 2021 ، وذلك نتيجة لأزمة النقص العالمي للرقائق وأشباه الموصلات التي تضرب شركات التكنولوجيا، والتي من المقرر أن تؤدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار خلال الفترة القادمة لجميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف.

وبحسب شركة Canalys لأبحاث السوق فإن التراجع الكبير الذى حدث في شحنات الهواتف الذكية سيضطر مصنعو الرقائق وأشباه الموصلات إلى رفع الأسعار عالميا لجميع الهواتف الذكية وكذلك الأجهزة الإلكترونية الأخرى.



وسيكون رفع الأسعار نوع من انواع المحاولات لسد الفجوة بين العرض والطلب المتزايد على هذه الرقائق والتي تعتبر عاملا أساسيا في تصنيع الأجهزة الإلكترونية بشكل عام.



وفقا لمجلة فوربس الامريكية فإن أزمة الرقائق وأشباه الموصلات ستستمر حتى العام المقبل 2022 ، كما سيؤثر ذلك أيضا على ارتفاع تكاليف الشحن العالمي.



وفي الوقت الحالي، تحتل شركة سامسونج المرتبة الأولى ، حيث تسيطر على 23٪ من سوق الهواتف الذكية وتأتي في المرتبة الثانية شركة آبل، التي بلغت حصتها 15٪ وتحافظ شاومي على المركز الثالث، ب 14٪ من سوق الهواتف الذكية.

