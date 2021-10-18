عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حفل خاص في استقباله.. موعد وصول بيج رامي إلى القاهرة

بيج رامي
بيج رامي

يصل في الحادية عشرة صباح اليوم الإثنين النجم العالمي رامي السبيعي الشهير بـ «بيج رامى» بطل مستر أولمبيا 2021، الذي نجح في التتويج باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصري يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، في استقبال «بيج رامي»، وإسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد، ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت»، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية، ومن المقرر أن يصل «بيج رامي» في الساعة الحادية عشرة صباحا بصالة 3 بمطار القاهرة الدولي.

وأعد فريق كوسكواد الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي استقبالا خاصا احتفالا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في أكبر وأعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

وتم تجهيز استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذي حصل عليه مؤخراً، حيث أعدت له الشركة الراعية أكثر من مفاجأة لاستقبال بيج رامي فور خروجه من المطار، حيث سيبدأ الاستقبال عقب خروج رامي من صالة 3 باستقلاله أوتوبيسا مكشوفا، سيتجول به في شوارع القاهرة.

ومن المنتظر أن يقام حفل تكريم كبير لبيج رامي خلال فعاليتي أولمبيا مصر للهواة والمحترفين المقرر إقامتهما خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، وينظمهما فريق كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

رامي السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا 2021 كمال الأجسام للمحترفين أشرف صبحي وزير الرياضة إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد

ترشيحاتنا

سيد معوض: الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري نجح على مستوى النتائج

سيد معوض: بدايتي مع كرة القدم لم أكن ألعب ظهير أيسر.. فيديو

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 18-10-2021

معجزات حدثت يوم ميلاد النبي؟.. تعرف عليها

تويتش تؤكد عدم تسريب أرقام مرور مستخدميها في الاختراق الأخير

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 18- 10- 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

حفل خاص في استقباله.. موعد وصول بيج رامي إلى القاهرة

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ