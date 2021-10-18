الصحة العالمية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو

فروس إيبولا في الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو ليرتفع بذلك العدد إلى 5 حالات.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تأكيد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى خمس حالات في الأيام العشرة الماضية.

وقال مسؤولو الصحة إن التفشي الأخير للفيروس مرتبط على ما يبدو بتفشي المرض الضخم في الفترة 2018-2020 ، والذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص وأصاب أكثر من 1000 آخرين.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إنه تم اكتشاف الحالات، السبت ، في منطقة بوتسيلي الصحية، بالقرب من مدينة بيني، حيث تركزت آخر حالات تفشي المرض. وتوفي ثلاثة أشخاص من أصل خمس حالات مؤكدة.

ولقد غيرت اللقاحات قواعد اللعبة في احتواء الفاشيات الأخيرة بسرعة أكبر. وفي الأسبوع الماضي بدأ المسعفون بتلقيح المخالطين للحالات باستخدام لقاح من صنع شركة ميرك (MRK.N)، وهو أحد لقاحين متاحين للإيبولا.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد أفادت باكتشاف حالة إصابة ثانية بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد آخر حالة تم تسجيلها في مايو الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق أنه تم تسجيل حالة إصابة بفيروس إيبولا القاتل، في إقليم "نورث كيفو" بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتم اكتشاف الحالة، لدى طفل صغير، توفي يوم 6 أكتوبر، بعد أن ظهرت عليه أعراض، شبيهة بالإيبولا.

وتعد هذه أول حالة مؤكدة للإيبولا، منذ الإعلان بشكل رسمي عن تفش أخير في إقليم "نورث كيفو" في مايو الماضي.

وكانت وزارة الصحة في أوغندا، أعلنت أمس الأربعاء أنها في حالة تأهب بعد تفشي فيروس إيبولا القاتل في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

وصرحت وزيرة الصحة جين روث أسينج للصحفيين بأنهم زادوا من المراقبة على طول الحدود مع الكونغو الديمقراطية، حيث تم الإبلاغ عن حالة إصابة مؤكدة يوم 6 أكتوبر.

وللبلدين حدود مليئة بالثغرات مع وجود مجتمعات حدودية تتنقل دون قيود.

وذكرت أسينج أن فريق الاستجابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتتبع 100 مخالط للحالة المؤكدة.

وقالت الوزيرة إنه "كجزء من إجراءات الاستعداد لدينا، تم تكثيف المراقبة مع التركيز على جميع المسافرين القادمين من الكونغو الديمقراطية الذين يصلون أوغندا عبر نقاط الدخول المختلفة. كما تم تشديد المراقبة في المناطق الحدودية إلى الكونغو الديمقراطية".