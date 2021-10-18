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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. بيج رامي: اللي هيجي مصر هيكون في ضيافتي.. والأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

شاهد.. رد فعل " بيج رامي " على طلب أحد الصحفيين مقابلة زاهي حواس
عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس لـ بيج رامي  بعد حصوله على لقب Mr. Olympia للمرة الثانية على التوالي .


سقوط أمطار.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم
قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد، إننا نشهد اليوم انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة والأجواء خريفية على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد و القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى.


تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 -10-2021
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الاثنين 18-10-2021.


كريم العمدة: البناء العشوائي جريمة والدولة ستقضى عليه
قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن الفكر العشوائى كان منتشرا لدى بعض المواطنين منهم من يبنى على أرض زراعية أو على أراضى للدولة.


فعاليات أكبر معرض للتمور في مصر بالوادي الجديد |تقرير تلفزيوني
عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن فعاليات أكبر معرض للتمور بمحافظة الوادي الجديد .


منطقة الزرايب تتحول إلى زهور مايو.. نقلة عمرانية حضارية متكاملة
قال المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية 15 مايو، إنه فى مارس 2020 وتم تصميم منطقة زهور مايو ب360 فدان لتكون بديلة لمنطقة الزرايب.


بيج رامي: اللي هيجي مصر هيكون في ضيافتي ونحن أصحاب كرم
عرضت قناة تن تقرير فيديو، عن المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس لـ بيج رامي  بعد حصوله على لقب Mr. Olympia للمرة الثانية على التوالي .

 

برامج التوك شو بيج رامي الأرصاد سقوط امطار اسعار الذهب البناء العشوائي منطقة الزرايب

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