وزيرة التجارة تسلم جوائز لـ 26 مشاركا بملتقى التمور بالوادي الجديد

قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتسليم جوائز لـ 26 مشاركا بالمسابقات التي أقيمت في إطار الملتقى التسويقى الاول للتمور اليوم الاثنين ، في مجالات أفضل مزرعة وأفضل مصنع تمور، وأفضل صنف تمر وافضل عبوة بالإضافة إلى أفضل شخصية وأفضل منتج يدوي وأفضل لوحة وملكة جمال التمور.

وتقدم للمسابقة 66 متسابق من 4 محافظات وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 400 ألف جنيه .

كما قامت الوزيرة ، يرافقها عدد من الوزراء والمحافظين المشاركين بفعاليات الحفل الختامي للملتقى بجولة تفقدية داخل معرض التمور والذى شارك به100 عارض يمثلون 12 محافظة من منتجى ومصنعى التمور على مستوى الجمهورية، وبعض الدول العربية إلى جانب تفقد مجمع التمور بالوادي الجديد، والذى قامت الوزارة بتأهيله مؤخراً بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، بهدف تحسين جودة وانتاجية قطاع التمور بالمحافظة باعتبارها احدي المحافظات الرئيسية في إنتاج التمور في مصر.