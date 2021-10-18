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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فول وحلاوة .. الوجبات المدرسية بين الماضى والحاضر (نوستالجيا)

التعليم زمان
التعليم زمان

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية اهتماما واسعا بشكل الوجبات المدرسية ، بعد انقطاعها عدة سنوات والتي جعلت الشباب يسترجعون ذكرياتهم مع الوجبات المدرسية في الصغر . 

 

بدأت وزارة التربية والتعليم بتوزيع الوجبات المدرسية في عهد الملك فاروق ، وكانت 4 وجبات مختلفة، الوجبة الأولى مكونة من رغيفي خبز وقطعة حلوى وثمرة فاكهة و الثانية كانت وجبة مطبوخة وتقدم 3 مرات ، اما الثالثة فكانت البسكويت بأنواعه و الرابعة الفطيرة المحشية . 

 

وبدأ  صرف الوجبة المدرسية  عام 1942 بعد قرار الملك فاروق ، وكانت تحتوى على خبز وقطعة من الجبن وقطعة من الحلاوة الطحينية وقليل من حبات الفول السوداني وطبق فول . 

 

مع مرور الايام ، تطورت الوجبة المدرسية خلال السنوات الماضية ، وانقطاعها فى بعض الاوقات ولكن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية، بهدف توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب، مع المراعاة الكاملة للمواصفات والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، على أن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من ذوي الخبرة العريقة في مجال الوجبات الغذائية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء والحفاظ على الاستدامة.

 

وجبة التغذية المدرسية لرياض الأطفال 


مكونات الوجبة :  باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزنه 40 جراما، مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 125 ملي بطعم الفواكه. 
البديل : باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزن 40 جراما مدعم بالفيتامينات + علبة لبن 200 ملي بطعم الفواكه بدون فرق أسعار.
 

وجبة التغذية المدرسية لتلاميذ ابتدائي 
 

مكونات الوجبة : باكو بسكويت بالعجوة وزن 80 جراما مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه.
بديل 1 : باكو بسكويت ويفر فانيليا وزن 45 حراما مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه.
بديل 2 : باكو بسكويت سادة 80 جراما مدعم بالفيتامينات لو 2 باكو 40 جراما + علبة عصير او لبن 200 ملي بطعم الفواكه.
بديل 3 : بار حلاوة طحينية 40 جراما + رغيف خبز محشو جبنة 70 جراما.
بديل 4 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45  جراما مدعم بالفيتامينات + مثلث جبنة + رغيف خبز فينو او لبناني او باتيه او كرواسون 60 جراما.


وجبة التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي والفصل الواحد 


مكونات الوجبة : باكو بسكويت بالعجوة 80 جراما مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه.
البديل 1 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جراما مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه.

البديل 2 : باكو بسكويت سادة 80 جراما مدعم بالفيتامينات او 2 باكو 40 جراما + علبة عصير او لبن 200 ملي بطعم الفواكه.

البديل 3 : بار حلاوة طحينية 40 جراما + رغيف خبر محشو جبنة 70 جراما.

البديل 4 : باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جراما مدعم بالفيتامينات + مثلث جبن + رغيف خبر فينو او لبناني او باتيه او كرواسون 10 جرامات.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم توفر العصير في وجبات التغذية المدرسية، سيتم استبداله بكيس تمر 50 جراما أو باكو بسكويت 40 جراما.

الوجبات المدرسية الملك فاروق وجبة التغذية المدرسية قطعة حلاوة واجبه مطبوخة

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