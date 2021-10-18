عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مولد النبي تريند.. معلومات لا تعرفها عن شفاعة أدوات الرسول

مولد النبي ترنيد..
مولد النبي ترنيد.. معلومات لا تعرفها عن شفاعة أدوات الرسول

شفاعة أدوات الرسول.. تحتفي الأمة الإسلامية، غداً الثلاثاء بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2021م /1443 هـ، والتي تبدأ مع مغرب اليوم الإثنين حتى مغيب شمس غدٍ الثلاثاء، ومما لا يعرفه الكثيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات والكرامات ما يصعب حصرها ومن بين ذلك نرصد لك بعضها من خلال شفاعة أدوات الرسول كأمر فضل الله تبارك وتعالى واختص به النبي الأمين من بين سائر ولد آدم عليه السلام.
 

شفاعة أدوات الرسول

ورد في شأن الشفاعة أحاديث وآيات عديدة منها، قول الله تبارك وتعالى:" ولسوف يعطيك ربك فترصى"، وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: "أنا أوَّلُ شَفِيعٍ في الجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الأنْبِياءِ ما صُدِّقْتُ، وإنَّ مِنَ الأنْبِياءِ نَبِيًّا ما يُصَدِّقُهُ مِن أُمَّتِهِ إلَّا رَجُلٌ واحِدٌ".

شفاعة أدوات الرسول.. "نعله صلى الله عليه وسلم" أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن شفاعة أدوات الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن والسنة، موضحاً أنه حينما يلقى رسول الله سيطلب منه أن يتصدق عليه ببردته الشريفة.

وقال الجندي: "كان في الزمن القريب يحكمنا في الحواديت أن الملك حين يرسل مرسال يقول: خد خاتمي هذا لتبلغ الملك أنها مني كعلامة، وسيدنا النبي كان كده، أدواته لها شفاعة".

ولفت الجندي إلى أن سيدنا الحسن البصري كان في حالة تجلي كان يصف قميص النبي وفي نعله كان يقول كان نعل نعلوا بذكره، فسئل يا إمام كيف نعلوا بذكر نعله، فقال أمر موسى بخلع نعله ولم يؤمر الحبيب في ليلة الإسراء والمعراج.

وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على إيماننا بعصمة الأنبياء والتبرأ إلى الله ممن ينتقص من حقهم وممن ينزلهم عن قدرهم، مشدداً على إيماننا بأن الأنبياء منزهون عن الذنب والمعصية والخطيئة، وإيمانه بأن الخطأ البشري والنسيان قد يرد على الأنبياء.

أفضل الأعمال في المولد النبوي.. علي جمعة يكشف عن عظم ثوابها

شفاعة أدوات الرسول .. أشياء تبرك بها الصحابة في يوم مولد المصطفى

شفاعة أدوات الرسول.. "قميصه صلى الله عليه وسلم" أكد الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، على أن متعلقات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها من البركات والتبريكات ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، مستشهداً بما حدث مع أم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وقال عبد المعز: لما ماتت أم سيدنا علي بن أبي طالب بكى النبي وقال كفنوها في قميصي، وذهب بها للبيقع ونزل في قبرها ولما سؤل عن فعله فقال أم القميص فلكي تكسى من حلل الجنة، وأما اضجاعي في قبرها فكي يكون روضة من رياض الجنة".

شفاعة أدوات الرسول.. "شعره صلى الله عليه وسلم" قال الداعية الإسلامي هاني تمام الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن شعر النبي صلى الله عليه وسلمك له فضائل عظيمة والصحابة كانوا يتبركون به، ومنهم خالد بن الوليد ما دخلت غزوة من الغزوات إلا ونصرني الله تعالى ببركة شعر النبي.

ولفت "تمام" ، إلى أن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يحتضر طلب من خادمه وضع خصلة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم تحت لسانه، يقول الخادم: فمات وهي تحت لسانه، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان عنده 3 شعرات فلم شعر بوفاته طلب أن توضع شعرة على عينه اليمنى وأخرى على اليسرى، وشعرة على فمه وكفن ودفن بها رضي الله عنه"، مشدداً في حجة الوداع كان الصحابة يتسابقون في أخذ شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم.

شفاعة أدوات الرسول إجازة المولد النبوي إحياء ذكرى المولد النبوي إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف أفضل الأعمال يوم المولد النبوي

ترشيحاتنا

غرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه.. عقوبة التلاعب في محررات التصكيك السيادي

رئيس رياضة النواب منفعلا علي مجاهد: اسمع المعلومة للنهاية ولا تؤول الحديث

جثمانها تعفن بسيارتهم 12 يوما..فضيحة جديدة تلاحق الشرطة الأمريكية بقتل سيدة سمراء

الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة

هل تجهر المرأة بالقراءة في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

بعد تأهل النصر والهلال.. السعودية مرشحة لتصدر التصنيف الآسيوي للأندية الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

يقترب من مليار دولار.. مسلسل لعبة الحبار Squid Game يحطم الأرقام القياسية

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 3 متهمين في "واقعة اسجد للكلب"

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الإفتاء تكشف عن كيفية إحياء ذكرى الميلاد والوفاة للنبي محمد معاً

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

كرواسون وعيش لبناني.. مكونات الوجبات المدرسية الجديدة 2021

إيلون ماسك .. كيف جمع أغنى رجل في العالم ثروة 230 مليار دولار

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

المزيد

ساحة رأي

نورا عبد اللطيف تكتب: عَدلُ المصطفَى صلى الله عليه وسلم

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ