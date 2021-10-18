مولد النبي تريند.. معلومات لا تعرفها عن شفاعة أدوات الرسول

شفاعة أدوات الرسول.. تحتفي الأمة الإسلامية، غداً الثلاثاء بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2021م /1443 هـ، والتي تبدأ مع مغرب اليوم الإثنين حتى مغيب شمس غدٍ الثلاثاء، ومما لا يعرفه الكثيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات والكرامات ما يصعب حصرها ومن بين ذلك نرصد لك بعضها من خلال شفاعة أدوات الرسول كأمر فضل الله تبارك وتعالى واختص به النبي الأمين من بين سائر ولد آدم عليه السلام.



شفاعة أدوات الرسول

ورد في شأن الشفاعة أحاديث وآيات عديدة منها، قول الله تبارك وتعالى:" ولسوف يعطيك ربك فترصى"، وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: "أنا أوَّلُ شَفِيعٍ في الجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الأنْبِياءِ ما صُدِّقْتُ، وإنَّ مِنَ الأنْبِياءِ نَبِيًّا ما يُصَدِّقُهُ مِن أُمَّتِهِ إلَّا رَجُلٌ واحِدٌ".

شفاعة أدوات الرسول.. "نعله صلى الله عليه وسلم" أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن شفاعة أدوات الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن والسنة، موضحاً أنه حينما يلقى رسول الله سيطلب منه أن يتصدق عليه ببردته الشريفة.

وقال الجندي: "كان في الزمن القريب يحكمنا في الحواديت أن الملك حين يرسل مرسال يقول: خد خاتمي هذا لتبلغ الملك أنها مني كعلامة، وسيدنا النبي كان كده، أدواته لها شفاعة".

ولفت الجندي إلى أن سيدنا الحسن البصري كان في حالة تجلي كان يصف قميص النبي وفي نعله كان يقول كان نعل نعلوا بذكره، فسئل يا إمام كيف نعلوا بذكر نعله، فقال أمر موسى بخلع نعله ولم يؤمر الحبيب في ليلة الإسراء والمعراج.

وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على إيماننا بعصمة الأنبياء والتبرأ إلى الله ممن ينتقص من حقهم وممن ينزلهم عن قدرهم، مشدداً على إيماننا بأن الأنبياء منزهون عن الذنب والمعصية والخطيئة، وإيمانه بأن الخطأ البشري والنسيان قد يرد على الأنبياء.

شفاعة أدوات الرسول.. "قميصه صلى الله عليه وسلم" أكد الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، على أن متعلقات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها من البركات والتبريكات ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، مستشهداً بما حدث مع أم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقال عبد المعز: لما ماتت أم سيدنا علي بن أبي طالب بكى النبي وقال كفنوها في قميصي، وذهب بها للبيقع ونزل في قبرها ولما سؤل عن فعله فقال أم القميص فلكي تكسى من حلل الجنة، وأما اضجاعي في قبرها فكي يكون روضة من رياض الجنة".

شفاعة أدوات الرسول.. "شعره صلى الله عليه وسلم" قال الداعية الإسلامي هاني تمام الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن شعر النبي صلى الله عليه وسلمك له فضائل عظيمة والصحابة كانوا يتبركون به، ومنهم خالد بن الوليد ما دخلت غزوة من الغزوات إلا ونصرني الله تعالى ببركة شعر النبي.

ولفت "تمام" ، إلى أن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يحتضر طلب من خادمه وضع خصلة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم تحت لسانه، يقول الخادم: فمات وهي تحت لسانه، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان عنده 3 شعرات فلم شعر بوفاته طلب أن توضع شعرة على عينه اليمنى وأخرى على اليسرى، وشعرة على فمه وكفن ودفن بها رضي الله عنه"، مشدداً في حجة الوداع كان الصحابة يتسابقون في أخذ شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم.