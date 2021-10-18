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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال يهنئ متابعيه بمناسبة المولد النبوي .. شاهد

صدى البلد

هنأ الفنان رامز جلال متابعيه بـ مناسبة المولد النبوى ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وكتب رامز جلال “ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما”.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة مولد سيد الخلق حبيبي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ". 

 

وتحتفي الأمة الإسلامية من مغرب اليوم الاثنين وحتى مغرب شمس غدٍ الثلاثاء الـ 19 من أكتوبر الجاري، الـ 12 من ربيع الاول لعام 1443هـ، بذكرى المولد النبوي الشريف وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

 

متى المولد النبوي 2021
متى المولد النبوي 2021 ؟.. ورد أنه من المقرر أن يبدأ الاحتفال به الآن وعلى وجه التحديد من بعد المغرب اليوم الإثنين الموافق 18 من أكتوبر، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي، وحتى مغرب يوم غد الثلاثاء 19 أكتوبر، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والتي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1443 هـ، ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمها في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم. 

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