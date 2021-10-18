خيالي وليس واقعيا.. تعليق هالة صدقي على فيلم ريش

قالت الفنانة هالة صدقي، إن هناك حالة غضب واعتراض شديدة من قبل جميع الزملاء ضد فيلم ريش، مضيفة أن هذا الفيلم خيالي وليس واقعيا.

وأضافت هالة صدقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر تعيش عصرا جديدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة أن مخرج فيلم ريش صغير السن.

وتابعت الفنانة هالة صدقي، أن فيلم ريش عرض منذ 4 أعوام، حدثت طفرة في صناعة السينما لا يواكبها فيلم ريش، مستدركة أن فقراء مصر أحسن ناس ولا علاقة بين الفقر وسوء الأخلاق.

وقرر عدد من المبدعين والنجوم الانسحاب من عرض فيلم “ريش” امس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذى تستمر دورته الخامسة حتى الخميس المقبل.

ويأتي قرار انسحاب النجوم والمبدعين من الفيلم نتيجة رؤيتهم للعمل، بأنه مسيء إلى مصر حيث يظهر عديد من الجوانب السلبية في المجتمع ويركز عليها بشكل رئيسي ولا يلقى الضوء على أي جوانب إيجابية.

وكان من أبرز النجوم الذين قرروا أن ينسحبوا من مشاهدة الفيلم ، بعد عرضه بنصف ساعة تقريبا المخرج عمر عبد العزيز وشريف منير وأشرف عبد الباقى وأحمد رزق.

حول فيلم ريش

ريش أو Feathers هو أول فيلم روائي طويل يحصد الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، ونال مخرجه عمر الزهيري العديد من الثناء على فيلمه.

شركة Grasshopper Film ومقرها نيويورك نالت حقوق توزيع فيلم ريش في أمريكا في صفقة أعلن عن تفاصيلها اليوم ونشرها موقع هوليوود ريبورتر.

وأيضا تم توزيع الفيلم في الصين وإيطاليا واليونان، وسيتم طرحه في فرنسا قريبا.

حصل فيلم ريش أيضا على جائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل فيلم في الأقسام الموازية لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عرض الفيلم المصري ريش في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة ال60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

وحصل الفيلم المصري ريش للمخرج عمر الزهيري على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان.