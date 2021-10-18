أمسية ذكر ومديح في ليلة مولد النبي بالقناطر الخيرية.. بث مباشر

احتفالا بالمولد النبوي الشريف قام أهالى مدينة القناطر الخيرية بعمل أمسية ذكر ومديح في ليلة مولد النبي، وشهدت حالة من الفرح والسعادة بين المواطنين .

وتحتفي الأمة الإسلامية من مغرب اليوم الاثنين وحتى مغرب شمس غدٍ الثلاثاء الـ 19 من أكتوبر الجاري، الـ 12 من ربيع الاول لعام 1443هـ، بذكرى المولد النبوي الشريف وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

متى المولد النبوي 2021

متى المولد النبوي 2021 ؟.. ورد أنه من المقرر أن يبدأ الاحتفال به الآن وعلى وجه التحديد من بعد المغرب اليوم الإثنين الموافق 18 من أكتوبر، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي، وحتى مغرب يوم غد الثلاثاء 19 أكتوبر، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والتي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1443 هـ، ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمها في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

