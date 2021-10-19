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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يا ابن المحظوظة يا نائل.. ثروة جينيفر جيتس تثير الجدل بعد زواجها من الفارس المصري

نائل وجين
نائل وجين

تزوجت جينيفر جيتس، السبت الماضي، من الشاب المصري نائل نصار، البالغ من العمر 30 عامًا.


وتُعرف الشابة الأمريكية، البالغة من العمر 25 عامًا، بأنها ابنة الملياردير بيل جيتس وزوجته السابقة ميليندا، كما أنها مهووسة بعالم الخيول.


ووفق ما ذكره موقع "سيليبريتي نت وورث"، المتخصص في أخبار المشاهير وأغنياء العالم، فإن صافي ثروة جينيفر تبلغ 20 مليون دولار.

 

وفي عام 2017، أعلن جيتس أن كل أطفاله الثلاثة، جينيفر وفيبي وروري، سيحصلون على 10 ملايين دولار لكل منهم، فيما ستذهب باقي أمواله إلى مؤسسة العائلة.

 

إلا أنه بعد طلاق بيل وميليندا في أغسطس 2021، يرجح خبراء أن يشهد ميراث الأبناء بعض التغييرات.

 

يشار إلى أن جينيفر جيتس من مواليد 26 أبريل 1996، وتوصف بـ"الفارسة البارعة"، حيث بدأت ركوب الخيل وعمرها لا يتجاوز 6 سنوات.

الفارسة جين

وتخرجت جينيفر في جامعة ستانفورد العريقة عام 2018 حيث تخصصت في علم الأحياء البشري، وأخذت إجازة لمدة عام قبل أن تقرر الالتحاق بكلية الطب.

 

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الزفاف بالتعليقات التي جاء معظمها على شكل مباركات، وبعضها بشكل فكاهي مرح، إذ قال غرَّد أحدهم “نايل نصار وبنت بيل جيتس، الفرح بتاعهم كان مدعوا فيه 300 فرد، وهنا في مصر يقولك اعزموا أي حد تعرفوه”.
 


وقالت أخرى “حفل زفاف فخر العرب ،، نائل محظوظ قصدي نائل نصار” 

وغرَّد حساب باسم الريس مجاهد "صورة من حفل زفاف المصري نائل نصار وابنة بيل جيتس 132.7 مليار مبروك يا ابن عمي".


وكتب حساب باسم رائد “يا اابن المحظوظة يا نائل.. أنت المصري الوحيد اللي حط لنفسه هدف وحققه”.

نائل نائل نصار جينيفر جيتس الملياردير ميليندا الخيول

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