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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول بينها أمريكا وفرنسا وألمانيا

تركيا
تركيا

استدعت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الاثنين، سفراء 10 دول لدى أنقرة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بسبب بيان أصدرته سابقا حول اعتقال رجل الأعمال، عثمان كافالا.

 

ووفقا لوكالة الأناضول التركية، قال البيان الذي تشاركه بعض السفارات إن قضية كافالا تلقي بظلالها على احترام الديمقراطية.

 

واستدعت الخارجية التركية، سفراء 10 دول، وهي  كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

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وسجن كافالا لمدة أربع سنوات دون إدانته، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

فرنسا أمريكا المانيا الولايات المتحدة نيوزيلندا الخارجية التركية النرويج كندا الدنمارك تركيا

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