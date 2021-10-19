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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

وثق مقطع فيديو مروع لحظة إنقاذ ركاب مترو أنفاق لندن لـ امرأة بالقفز لحمايتها، وذلك عندما اقتحم سفاح العربة وتوجه صوبها وهو يلقي بالإساءات.

 

كان السفاح العدواني يقف في منتصف عربة مكتظة على الخط المركزي لـ مترو أنفاق لندن عندما بدأ إساءاته البذيئة للمرأة وتوجه صوبها لقتلها.

 

لكن الأمور أصبحت أكثر رعبا بعد أن وقفت المرأة في وجهه بشجاعة بسبب إساءاته المستمرة، وأكدت لها أنها ستبلغ شرطة لندن.

 

وفجأة انطلق الرجل عبر العربة وكان قد اقترب على بعد بوصات من وجهها، قبل أن يقفز ركاب المترو أمامه لإنقاذها.

 

ووفقًا للمقطع فقد تمكن الركاب من سحبه بعيدًا وقاموا بـ جره على الأرض قبل توقف الفيديو.

 

قال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية (BTP) لصحيفة مترو: "نحن على علم بهذا الفيديو الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويقوم ضباطنا بالتحري عن الأمر بشكل أكبر".

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