بالركل والصفع.. مدرس يعتدي بالضرب الوحشي على طالب داخل الفصل|فيديو

قام مدرس في مدرسة حكومية هندية بالاعتداء بالضرب الوحشي على طالب لسبب غريب، وقد قام أحد الطلاب الآخرين بتوثيق المشهد في مقطع فيديو صادم.

قام مدرس في مدرسة Nandanar الثانوية الحكومية للبنين في منطقة Cuddalore بولاية تاميل نادو الهندية بركل وضرب طالب في الصف 12 بلا رحمة.

انتشر مقطع فيديو للحادث المروع على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي وغضب الناس لرؤية مثل هذا العمل الشنيع من قبل مدرس من المفترض أن يعمل على تحسين حياة الطلاب.

في الفيديو المتداول، يمكن للمرء أن يرى المعلم يضرب الصبي بعصا ويركل بوحشية بينما يظل الطلاب الآخرون في الفصل مذهولين من الصدمة.

ووفقًا للتقارير، فإن المعلم هو سوبرامانيان الذي تم تعيينه كمدرس للفيزياء في المدرسة الثانوية العليا في تشيدامبارام في منطقة كودالور في تاميل نادو الهندية.

وضرب الطالب بوحشية بعد أن تخطى اختبارات الفصل مع بعض زملائه الآخرين في الفصل.