إزالة تعديات على الأراضي فى المهد بجنوب غرب الأقصر

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بأنه تم رصد عدد ٢ مخالفة تعد على أرض زراعية.



وأوضح عاشور بأن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي على أرض زراعية بعمل قواعد وأعمدة خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض شلبة فهمى بقرية الرياينة.



والمخالفة الثانية عبارة عن تعد على أرض زراعية بعمل قواعد ورقاب أعمدة خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض الساحل بقرية الرياينة ،وتم إزالة جميع التعديات في المهد على كامل المسطح وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.



تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومشرفين التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد .