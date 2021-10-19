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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يتراس اجتماع مجلس الوزراء

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء ، بمقر المجلس  عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة .

ويناقش المجلس اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، و توزيع لقاحات كورونا

 

ويبحث المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .

ويبحث ايضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر

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