باحث أثرى يكشف كيف كان المصريون القدماء يحتفلون بالموالد.. فيديو

كشف الباحث الأثرى، مجدي شاكر، عن كيفية احتفال القدماء المصريين بالموالد، قائلا: “إنه يوجد احتفال بالمولد، ومثال على ذلك هو عيد الأوبيت، وهو انتقال الملك أو المعبود من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر”.

وأضاف مجدي شاكر خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه خلال الشهر الثاني من فصل الفيضان كان يخرج 30 كاهن حاملين معهم مركب المعبود أمون إلى النيل ووضعه في مركب أخر جديد، ومعهم الفرعون وجميع الأشخاص المهمين.

وتابع أنه بعد حملهم للمركب إلى النيل يتم نقلها إلى معبد الأقصر، وتستغرق هناك 11 يوم، ويشترك به الشعب، وإلقاء كل شخص أمنيته، لافتا إلى أن الاحتفالات في مصر القديمة والحديثة تكون إما رسمية أو غير رسمي.

وأشار إلى أن الغرض من هذا العيد هو الخصوبة، وبالتالي كان من أهم الاحتفالات فى مصر القديمة، معقبا: “إن شاء بعد ما هيرمموا طريق الكباش هيكون أفضل من موكب المومياوات الملكية كمان”.