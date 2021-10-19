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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى بعد تحديثها

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى بعد تحديثها وفقاً لأحدث النظم القتالية.

وذلك بحضور الفريق  محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

 بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وماشهده من تحديث وتطوير فى مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية التى توكل إليه .

وألقى قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها سواء فى مجال مكافحة الإرهاب أو أعمال التنمية التى تتم بكافة المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية ، مؤكداً أن رجال الجيش الثانى الميدانى سيظلون دائماً فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام  والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.

 ونقل تحيات وتقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال الجيش الثانى الميدانى لما يبذلونه من جهود وتضحيات بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته  ، مشيداً بما لمسه من الإستعداد الجاد والروح المعنوية لكافة العناصر المشاركة بالتفتيش

 وأعرب عن إعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصه للدفاع عن أمن الوطن وإستقرارة ، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الإستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد حضر المرحلة الإفتتاحية  للإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الإستعداد القتالى للقوات كما تفقد عدد من الأسلحة المطورة التى زود بها التشكيل فى إطار منظومة التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة بكافه الافرع والتخصصات.

وناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم ومدى الإستفادة من عملية التطوير والتحديث وفقاً للمهام المكلفين بها وأشاد بالروح المعنوية لرجال الجيش الثانى الميدانى بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الجيش الثاني الميداني الفريق محمد فريد السيسي

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وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى بعد تحديثها

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