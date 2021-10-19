الوادي الجديد في 24 ساعة.. الجامعة تحتفل بالمولد النبوي والطب البيطري تحتفي بالطلاب الجدد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة احداث على مدار ال24 ساعه الماضية ونقدم لقراء صدى البلد أهم الأحداث.

نظمت الإدارة المركزية لرعاية الشباب وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الوادى الجديد احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك برحاب كلية الطب البشرى تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

صرح بذلك الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بجامعة الوادي الجديد، وقال إن الاحتفالية تضمنت كلمة الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتى قدم فيها الشكر للإدارة المركزية لرعاية الشباب على تنظيمها إحتفالات بالمناسبات القومية والدينية بمشاركة علماء الأزهر والأوقاف لإحياء المناسبات الدينية التى فيها نتعرف على الدروس المستفادة من مولد سيد البشر .

ثم كلمة للدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة والتى رحب فيها بالحضور مهنئهم بالإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف واحتفال مصر بإنتصارات أكتوبر .

وتحدث الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، متناولا ذكرى المولد النبوى الشريف وبشارات مولد الهدى.

وتحدث الدكتور محمد لطفى صابر المدرس بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالوادي الجديد عن الجانب الإعجازي والأخلاقى فى مولد سيد البشرية صلى الله عليه وسلم.

وتم تقديم فاصل من الابتهالات الدينية والاشعار فى حب الرسول وتحدث الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة مرحبا فى كلمته بالأستاذ الدكتور عزوز رئيس جامعة الاقصر الذى يزور الوادى الجديد لمناقشته رسالة دكتوراة بكلية العلوم وبحث أوجه التعاون المشترك بين جامعة الوادى الجديد وجامعة الأقصر وتبادل الخبرات وتنظيم رحلات طلابية للتعرف على المعالم السياحية والأثرية بالمحافظتين.

من جانبه قدم الدكتور عزوز محجوب رئيس جامعة الاقصر الشكر لرئيس الجامعة والسادة النواب على المجهود الضخم المبذول فى مجال الإنشاءات والبنية التحتية بكليات الجامعة والتوسع فى إنشاء كليات جديدة تقدم الخدمة لأبناء الوادى الجديد.

كلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد تنظم احتفالا لاستقبال الطلاب الجدد

نظمت كلية الطب البيطري بالجامعة احتفالا بالعام الجامعي الجديد بحضور الأستاذ الدكتور وليد سنوسي عميدالكلية السادة الوكلاء و أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب الجدد والقدامي ولك بحضور الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة ومنسقي الانشطة بالكلية وذلك تحت رعاية عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعه الوادى الجديد والأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

وفى كلمة الدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطرى قدم فيها الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة على مجهوداتهم فى الارتقاء، بجامعة الوادى الجدبد مهنئا الطلاب الجدد بالعام الجامعى الجديد.

مستعرضا دور الجامعة والكلية فى النهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة خالية من الامراض موكدا على دور الجامغة والكلية فى خدمة المجتمع والبيئة متمنيا للطلاب مزيدا من النجاح والتفوق.