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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم علي النصر 1-0 في الشوط الأول

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

إنتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال السعودي علي النصر السعودي بهدف وحيد، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب مرسول بارك فى نصف نهائي دوري أبطال آسيا .

افتتح الهلال السعودي التهديف فى الدقيقة 17 عن طريق موسى ماريغا من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .

وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: جانج هيون سون - علي آل بليهي - محمد البريك - ياسر الشهراني

الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا

الهجوم: ماريجا - جوميز

 

فيما جاءت تشكيلة النصر كالآتي:  

حراسة المرمى: وليد عبد الله

الدفاع: عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام - علي لاجامي

الوسط: تاليسكا - عبد الله الخيبري - عبد المجيد الصليهم - عبد الفتاح عسيري - ماشارييوف

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله
وكان النصر تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه 5-1 على الوحدة الإماراتي، بينما تغلب الهلال 3-0 على بيرسبوليس الإيراني.

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