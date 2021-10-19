دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم علي النصر 1-0 في الشوط الأول

إنتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال السعودي علي النصر السعودي بهدف وحيد، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب مرسول بارك فى نصف نهائي دوري أبطال آسيا .

افتتح الهلال السعودي التهديف فى الدقيقة 17 عن طريق موسى ماريغا من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .

وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: جانج هيون سون - علي آل بليهي - محمد البريك - ياسر الشهراني

الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا

الهجوم: ماريجا - جوميز

فيما جاءت تشكيلة النصر كالآتي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله

الدفاع: عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام - علي لاجامي

الوسط: تاليسكا - عبد الله الخيبري - عبد المجيد الصليهم - عبد الفتاح عسيري - ماشارييوف

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

وكان النصر تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه 5-1 على الوحدة الإماراتي، بينما تغلب الهلال 3-0 على بيرسبوليس الإيراني.