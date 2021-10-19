تحطم طائرة مدنية لدى إقلاعها في تكساس

تحطمت طائرة كانت تقل 21 شخصا، اليوم الثلاثاء لدى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال المسؤولون إن كل ركابها نجوا في حادث تحطم الطائرة الذي وقع في مقاطعة والر، وعولج شخصان في المستشفى بعد إصابتهما بجروح طفيفة.

وكانت الطائرة من طراز إم دي -87، التي كان على متنها 3 من أفراد الطاقم ، تقلع من مطار هيوستن، حيث تمكن كل الركاب وطاقمها من الخروج منها قبل أن تلتهمها النيران، وفقًا لما ذكره عناصر الإطفاء والسلطات المحلية.

وحسب إدارة الطيران الفيدرالية، تحطمت الطائرة عبر سياج واشتعلت فيها النيران في أحد الحقول أثناء مغادرتها مطار هيوستن بعد الساعة العاشرة صباحًا.

وتسببت ألسنة اللهب من الطائرة في تصاعد أعمدة الدخان الضخمة في الهواء، حيث أتى عليها الحريق بشكل كامل، وفق مشاهد التقطتها أجهزة الإنقاذ.

وقال مدير أجهزة الطوارئ المحلية تيم جيبسون إن الركاب تمكنوا من الخروج من الطائرة.

وأضاف "كانوا مصدومين للغاية"، مشددا على أن الحادث "انتهى بأفضل طريقة ممكنة".