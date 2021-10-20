الأمين العام لمجلس الدولة: تعيين 98 قاضية حدث تاريخي للمرأة وإنجاز للجمهورية الجديدة|فيديو

قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن المرأة المصرية تحقق لها إنجاز كبير في كافة المجالات في مصر، مؤكدا أن تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة هو حدث تاريخي للمرأة المصرية وهو إنجاز جديد للجمهورية الجديدة.

وأضاف طه كرسوع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن قرار تعيين المرأة المصرية في مجلس الدولة بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه بهذا القرار أصبح للمرأة المصرية شأن كبير.

ستمثل العدالة

وتابع طه كرسوع، أن المرأة المصرية بمشاركتها في القضاء ستمثل العدالة، مؤكدًا أنه بمشاركتها ستكون منظومة القضاء أكثر عدالة.



وأشار الأمين العام لمجلس الدولة إلى أن قرار تعيين القاضيات بالمجلس جاء تفعيلًا وتنفيذًا لأحكام دستور 2014.