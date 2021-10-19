أستاذ هندسة البترول والطاقة يوضح أهمية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان..فيديو

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة ، إن القمة التاسعة التي أقيمت اليوم بين مصر وقبرص واليونان جاءت نتيجة توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الدول الثلاثة .

وأضاف جمال القليوبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن خط الغاز المشترك بين مصر وقبرص واليونان سيكون هو القوة التي يعتمد عليها الثلاث دول ، مؤكدا أن اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص دليل واضح على قوة العلاقات السياسية بين العواصم الثلاث.

وأوضح جمال القليوبي ، أن الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يجعل الاقتصاد المصري قادر على دعم الاقتصاديات الأخرى، مشددًا على أن الاقتصاد المصري أصبح مرتبطًا بالاقتصادات الأخرى من خلال لغة المصالح المتبادلة.