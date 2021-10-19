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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ هندسة البترول والطاقة يوضح أهمية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان..فيديو

مصر اليونان قبرص
مصر اليونان قبرص

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة ، إن القمة التاسعة التي أقيمت اليوم بين مصر وقبرص واليونان جاءت نتيجة توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الدول الثلاثة .

وأضاف جمال القليوبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن خط الغاز المشترك بين مصر وقبرص واليونان سيكون هو القوة التي يعتمد عليها الثلاث دول ، مؤكدا أن اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص دليل واضح على قوة العلاقات السياسية بين العواصم الثلاث.

وأوضح جمال القليوبي ، أن الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يجعل الاقتصاد المصري قادر على دعم الاقتصاديات الأخرى، مشددًا على أن الاقتصاد المصري أصبح مرتبطًا بالاقتصادات الأخرى من خلال لغة المصالح المتبادلة.

الإقتصاد المصرى جمال القليوبي مصر وقبرص واليونان الربط الكهربائي الاقتصاد الكهرباء اليونان وقبرص

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