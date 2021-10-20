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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تفتتح موسم هلا خورفكان في الإمارات 29 أكتوبر

اصالة
اصالة

تحيي الفنانة أصالة نصري، حفلاً كبيرًا بالشارقة في دولة الإمارات ، خلال افتتاح موسم "هلا خورفكان" يوم 29 من أكتوبر الجاري.


وكتبت اصالة عبر "إنستجرام": "اشتقنا للحفلات واشتقنالكم! هالمرة رح تكون سهرتنا من مدرج خورفكان، في عروس الساحل الشرقي بإمارة الشارقة.. يوم 29 أكتوبر لنفتتح سوا موسم حفلات خورفكان ونسهر بأحلى صرح ثقافي وفني في الإمارات،  هلاخورفكان  مدرج خورفكان"


يذكر أن آخر أعمال أصالة نصري كانت أغنية «الدنيا لها طعم جديد» واهدتها لمصر وللرئيس السيسي، من تأليف منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وطرحت الكليب الرسمي منذ شهرين على المنصات الرقمية ويوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتخطت حاجز الـ2 مليون مشاهدة حتى الآن.

الفنانة اصالة دولة الامارات حفلات اصالة نصرى مدرج خورفكان الدنيا لها طعم جديد المنصات الرقمية

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