بـ عباءة وطرحة.. ياسمين الخطيب تخطف قلوب متابعيها بإطلالة أنيقة

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ياسمين فى الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت عباءة مطرزة باللون الأبيض وطرحة، مع وضع بعض المكياج الهادئ الذى زادها جمالًا وأنوثة.



واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب مؤخرا، بعقد قرانها، في حفل صغير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء منهم المطرب محمد شاهين.



يذكر أن الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب تقدم برنامج «ونقول كمان» عبر شاشة النهار.



وتشارك ياسمين الخطيب كممثلة لأول مرة في فيلم "طلعت حرب 2"، الذي انتهت من تصويره مؤخرا ومن المنتظر عرضه قريبا، وهو من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج ‏محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.