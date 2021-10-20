إنجي علي بإطلالة جذابة على الريد كاربت في خامس أيام الجونة

شاركت الإعلامية إنجي علي، متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام" صورة جديدة علي السجادة الحمراء من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.



وارتدت انجي علي، فستانا قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.



وانطلقت الخميس الماضي الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح ساحر ومبهر حضره كوكبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، من أبرزهم: أحمد السقا، ويسرا، ومنى زكي، وهند صبري، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وبشرى، وسمية الخشاب، ومحمد رمضان، وشريف منير، وصبا مبارك، ومايا دياب، ونادين نجيم، ورانيا يوسف، وأروى جودة، ونسرين طافش، ودرة، وهالة صدقي، ودينا الشربيني، وأحمد رزق، وأشرف عبد الباقي، وباسل خياط، وآسر ياسين، ومحمد فراج، وغيرهم.



وتقام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة في الفترة من 14–22 أكتوبر 2021، ويتكوَّن برنامج المهرجان من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص.