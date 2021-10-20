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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقوبات على بريطانيا

بسبب البريكسيت.. فرنسا تشير لإمكانية فرض عقوبات على بريطانيا خلال أيام

البريكسيت
البريكسيت

أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن فرض عقوبات على بريطانيا آخر الأسبوع لعدم احترام صفقة بريكست.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، اليوم الأربعاء، إنهم قد يعلنون تحديثًا للعقوبات المحتملة ضد المملكة المتحدة بسبب عدم احترام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترتيبات الصيد بحلول نهاية الأسبوع.

وفي غضون ذلك، يمر الجنيه البريطاني بمرحلة عصيبة بعد تقرير التضخم البريطاني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد الاتحاد الأوروبي، رفضه طلب بريطانيا مراجعة صلاحيات محكمة العدل الأوروبية بشأن بريكست.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بعد أن رفضت التخلي عن خطط إلغاء بعض بنود اتفاقية الخروج من التكتل "بريكست".

وقد انتهت مهلة منحها الاتحاد الأوروبي لبريطانيا كي تلغي بنودا من مشروع قانون السوق الداخلي.

وقد يرفع الاتحاد قضية ضد بريطانيا أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى سلطة حقوقية في التكتل الأوروبي.

وقالت بريطانيا إنها سترد على رسالة الاتحاد الأوروبي "في الوقت المناسب".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين إلى أن أمام بريطانيا حتى نهاية نوفمبر للرد على مخاوف الاتحاد الأوروبي من مشروع القانون المشار إليه.

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