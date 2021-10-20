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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يحقق 5 أرقام قياسية بعد فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد..تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على مضيفه أتلتيكو مدريد 3-2، وسجل محمد صلاح هدفين في اللقاء، والأخير من ركلة جزاء.

وواصل محمد صلاح، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ ليفربول، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

الهداف التاريخي...ليفربول يواصل احتفاله بتألق محمد صلاح

محطم الأرقام.. الصحف الإنجليزية تحتفي بتألق محمد صلاح مع ليفربول بدوري الأبطال

أرقام قياسية "مهولة" لـ محمد صلاح في ليلة قهر أتلتيكو مدريد

حقق محمد صلاح عدة أرقام قياسية، في ليلة قهر أتلتيكو مدريد، بدوري أبطال أوروبا جاءت كالتالي:

  • رفع محمد صلاح رصيده إلى 31 هدفا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليصبح الفرعون المصري أكثر من سجل بالبطولة القارية في تاريخ الريدز.
  • بوصوله لـ 31 هدف في دوري الأبطال، تخطى “مو” ستيفين جيرارد قائد ليفربول السابق(30 هدفا).
  • أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 10 أهداف في 9 مباريات متتالية.
  • وصل للهدف رقم 137 مع ليفربول في جميع البطولات.
  • خاض 214 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات.
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