محمد صلاح يحقق 5 أرقام قياسية بعد فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد..تفاصيل

قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على مضيفه أتلتيكو مدريد 3-2، وسجل محمد صلاح هدفين في اللقاء، والأخير من ركلة جزاء.

وواصل محمد صلاح، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ ليفربول، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

أرقام قياسية "مهولة" لـ محمد صلاح في ليلة قهر أتلتيكو مدريد

حقق محمد صلاح عدة أرقام قياسية، في ليلة قهر أتلتيكو مدريد، بدوري أبطال أوروبا جاءت كالتالي: