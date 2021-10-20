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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فضيحة ووترجيت.. تفاصيل مذبحة ليلة السبت لرجال وزارة العدل الأمريكية

نيكسون خلال جولة
نيكسون خلال جولة قبل الفضيحة بسنوات

في مثل هذا اليوم من عام ١٩٧٣، و أثناء التحقيق بشأن فضيحة ووترجيت ، أمر الرئيس الأمريكي وقتها ريتشارد نيكسون بفصل المدعي الخاص أرشيبالد كوكس ، مما أدى إلى استقالة المدعي العام إليوت ريتشاردسون ونائب المدعي العام ويليام د، فيما عرف بأحداث  "مذبحة ليلة السبت" لمسؤولي وزارة العدل، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

 

وكانت مذبحة ليلة السبت عبارة عن سلسلة من الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة مساء يوم السبت 20 أكتوبر 1973 خلال فضيحة ووترجيت . 

 

وخلالها أمر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون النائب العام اليوت ريتشاردسون بطرد  المدعي الخاص أرشيبالد كوكس ، لكن ريتشاردسون رفض واستقال  على الفور، ثم أمر نيكسون نائب المدعي العام ويليام روكلسهاوس بإقالة كوكس.

 

 لكن المفاجأة أن روكلسهاوس  رفض ، واستقال أيضًا، ثم أمر نيكسون ثالث أكبر مسؤول في وزارة العدل ، النائب العام روبرت بورك، بطرد كوكس ، وونفذ بورك الفصل كما طلب نيكسون. 

 

وصرح بورك بأنه كان ينوي الاستقالة بعد ذلك ، ولكن تم إقناعه من قبل ريتشاردسون وروكلسهاوس بالبقاء لصالح وزارة العدل.  

 

وكانت ردود الفعل السياسية والعامة على تصرفات نيكسون سلبية ومضرة للغاية بالرئيس. 

 

وبدأت عملية المساءلة ضد نيكسون بعد عشرة أيام ، في 30 أكتوبر 1973. 

 

وتم تعيين ليون جاورسكي مدعيًا خاصًا جديدًا في 1 نوفمبر 1973 ، وفي 14 نوفمبر 1973 ، حكم قاضي المقاطعة الأمريكية جيرهارد جيزيل بأن الفصل كان غير قانوني. 

 

كانت مذبحة ليلة السبت بمثابة نقطة تحول في فضيحة ووترجيت حيث غضب الجمهور بسبب محاولة نيكسون الصارخة على  لإنهاء تحقيق ووترجيت .

 

ولما عاين الكونجرس أفعال نيكسون ،  سرعان ما انقلب عليه لدوره  في الفضيحة ، وبدأ إجراءات العزل التي تنتهي باستقالة نيكسون.

 

وفي أغسطس عام ١٩٧٤ أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون استقالته من منصبه في أعقاب فضيحة ووترجيت، حيث اضطر للتنحي من منصبه  خوفًا من أن توجه إليه تهمة التستر على نشاطات غير قانونية لأعضاء حزبه في فضيحة ووترجيت تحت وطأة تهديد الكونجرس بإدانته.

 

وكانت عملية سطو فريدة من نوعها صباح 17 يونيو 1972 في مجمع ووترجيت في مدينة واشنطن الأمريكية، حيث عُثر على اللصوص في مكتب اللجنة الوطنية الديموقراطية وتم إلقاء القبض عليهم، ولكنها في ذلك اليوم لم تكن عملية سطو عادية، بل عملية مجهولة المعالم استمرت التحقيقات فيها عامين كاملين لتؤدي في النهاية إلى استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.

 

وحدثت فضيحة ووترجيت في مناخٍ سياسي متوتر ، حيث كانت أمريكا في وضع انتخابات رئاسية سنة 1972 وكان رئيسها حينها ريتشارد نيكسون، وكانت الولايات المتحدة متورطة بحرب فيتنام حينها وكانت البلاد منقسمة بشكل كبير.

 

وفشلت العملية في التنصت على الهواتف بشكلٍ صحيحٍ، لذا في 17 يونيو عادت مجموعةٌ من خمسة رجالٍ إلى المبنى، وكانوا يتجولون استعدادًا لوضع ميكروفون جديد في المكتب، ولكن لاحظ أحد الحراس في المبنى مسجل صوت فوق كافة أقفال المبنى فأخبر الشرطة، وجاءت في الوقت المناسب وقبضت على الجواسيس متلبسين.

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