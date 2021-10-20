الأوقاف تعلن أسماء خطباء المكافأة "المجموعة الثانية" المتقدمين للاختبار الشفوي

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافأة المتقدمين للحصول على بند التحسين (المجموعة الثانية) ، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وشددت الوزارة على عدم السماح بدخول الاختبار إلا بصورة الرقم القومي، وإفادة معتمدة من المديرية بأن شروط المسابقة تنطبق عليه، على النحو التالي :



الأحد الموافق 21/ 11/ 2021م

م الاسم المديرية

1. محمود الصاوى السيد احمد عبدالله الدقهلية

2. خيري علي ابراهيم عبداللاه سوهاج

3. محمد مهني قاسم محمد القليوبية

4. أحمد إسماعيل راغب اسماعيل البحيرة

5. أحمد عبد المؤمن محمد البكري القليوبية

6. محمد عبد الفتاح محمود عيسى البحيرة

7. طاهر محمد عبد الرشيد عبدالرحمن المنوفية

8. سعيد طه ابراهيم محمد القليوبية

9. حسام عيد عبد الجليل عبد المقصود أسيوط

10. علي عبدالهادي قطب حجاج البحيرة

11. رضا السيد محمد حسان القليوبية

12. عبد النبي محمد محمود عبد الفتاح القليوبية

13. محمد احمد السيد اسماعيل القليوبية

14. صلاح محمد أبو اليزيد العشماوى الغربية

15. اسامة حسن عبد المجيد الالفى البحيرة

16. محمود سعد محمد عبدالمجيد كفر الشيخ

17. محمد السيد عبدالظاهر رزق نايل القليوبية

18. باسم عبد الجيد محمد علي الصعيدي البحيرة

19. أحمد محمد سيد محمد أسيوط

20. احمد محمد عبدالحميد عبدالرحمن البحيرة

21. فرج عبدالله زكي محمد بني سويف

22. محمد حسن محمد الخياط الشرقية

23. شعبان عبدالحليم محمد عبدالعال المنوفية

24. أحمد محمد فرج سلمان الغربية

25. عصام علي ابراهيم السيد رامية القليوبية

26. شعبان محمد عبد الرؤف حامد سوهاج

27. حسن كامل أحمد على الدقهلية

28. بهاء السيد إبراهيم سوهاج

29. احمد محمد عبد السلام عكاشة البحيرة

30. مصباح صلاح محمد عبد الرحمن الشرقية

31. رمضان طه ابراهيم عبد الرحيم أسيوط

32. علي محمد سعيد حامد الشرقية

33. كرم على حسن على سوهاج

34. إسماعيل رفعت أحمد محمد سوهاج

35. عبدالله محمد عبدالله أبوبكر أسيوط

36. أشرف عبدالحميد إبراهيم نجم الشرقية

37. تامر يحيي زكريا الخياط الغربية

38. محمود سعيد عبدالله حمزه أبوسعيد البحيرة

39. سيد محمد مصطفى احمد القليوبية

40. احمد عطيه محمد عطيه الشرقية

41. علوى محمد عبدالمجيد قطب أسيوط

42. محمد مصطفى محمود محمد أسيوط

43. مصطفى جمال السيد أحمد سوهاج

44. محمود عبد الرحيم سالم عبد الرحيم البحيرة



🔸الاثنين الموافق 22/ 11/ 2021م

م. الاسم المديرية

1. صبرى محمد حسن سعفان الشيخ البحيرة

2. محمود فتح الله محمد عبد الدايم سوهاج

3. شريف عوض إبراهيم فراج سوهاج

4. أحمد عبد الستار عبدالعزيز أحمد البحيرة

5. محمد حفناوي محمود عبد العاطي النجا ر بني سويف

6. عماد عبد الحليم حسن حافظ كفر الشيخ

7. فارس منصور عبد القوى ايوب البحيرة

8. يحيي ابوهاشم محمد عيد الشرقية

9. إبراهيم حسن محمد سليم كفر الشيخ

10. مسعود محمد جابر مسعود البحيرة

11. حسن مصطفى أحمد محمد البحيرة

12. محمد عيد محمد زيد الدقهلية

13. علي محمد الدسوقي الشرقاوي كفر الشيخ

14. محمد طارق حسن مصطفي كفر الشيخ

15. أحمد عبدالمعبود عبدالمحسن عطيه كفر الشيخ

16. أحمد حسين حسن عبد الواحد سوهاج

17. محمد عبد الكريم أحمد فرج شاهين البحيرة

18. محمد جمال عواد سيد قنديل القليوبية

19. احمد محمد امين عبدالله الشرقية

20. محمود محمد محمد محمد بني سويف

21. شحات عبد الخالق محمد الصباغ المنوفية

22. محمد عبدالغني محمد جاد البحيرة

23. أحمد محمد محمود محمد سوهاج

24. احمد عبدالودود عبد العزيز عبد الحليم الشرقية

25. عمر عبد العزيز عبد المقصود عبد العزيز القليوبية

26. عبدالناصر محمد عبد الموجود سوهاج

27. العارف ثابت أحمد جوده سوهاج

28. جمعه محمد محمود شيخ روحه البحيرة

29. احمد عبد العزيز عبدالكريم عبدالعزيز الدقهلية

30. محمود محمد أحمد إسماعيل سوهاج

31. محمد سعد عبد العال مصطفى الدقهلية

32. حماده إبراهيم حسن ابو سنه البحيرة

33. محمد على عطوه على بني سويف

34. هيثم حامد سيد عبد السميع بني سويف

35. محمود محمد صديق عبد العزيز القليوبية

36. جمال محمد معوض محمود بني سويف

37. حماده عاشور سالم محمد بني سويف

38. ابراهيم سليمان محمود محمد الشرقية

39. عبد العزيز ابراهيم خليفة ابراهيم القليوبية

40. محمد عوض محمود البحراوي المنوفية

41. عادل محمد محمد عبدالله سوهاج

42. محمد العربي عبد العاطي إبراهيم سوهاج

43. عبدالحميد على محمد علي الشرقية

44. رضا محمد مصطفي السيد سوهاج