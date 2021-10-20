رجل يشتكي من إفراغ طائرة لمياه الصرف الصحي فوق حديقته

قدم رجل بريطاني شكوى لدى السلطات بعدما أقدمت طائرة على إفراغ الفضلات البشرية فوق حديقة منزله أثناء جلوسه هناك، مما تسبب بـ«تغطيته بها بالكامل».



ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، اتصل الرجل المقيم في وندسور بمستشاره المحلي للشكوى من أن طائرة كانت تقترب من مطار هيثرو ألقت نفايات في حديقته في يوليو.



وتم نقل الحادث في منتدى الطيران الملكي من قبل عضو مجلس كليور إيست كارين ديفيز الأسبوع الماضي، التي قالت إنها كانت «تجربة مروعة حقاً للرجل».



خلال الاجتماع الافتراضي، سألت عضو المجلس عما إذا كانت هناك حوادث مماثلة في الماضي، وقال بعض أعضاء المجلس إن النفايات المجمدة قد سقطت على ممتلكات في المنطقة - لكن هذه الحوادث نادرة جداً.



وأوضحت ديفيز أنها كانت على علم بالتقارير التي تفيد بإلقاء مياه الصرف الصحي المجمدة، ولكن ليس الصرف الصحي الخام - وفقاً لمحضر الاجتماع المنشور على موقع المجلس على الإنترنت.



مع ذلك، اقترح جون بودين عضو مجلس إدارة إيتون وكاسل ورئيس منتدى الطيران أن الطقس الدافئ قد يذيب النفايات المجمدة. وقال إن فرص إصابة شخص ما بسقوط مياه الصرف الصحي هي «واحد في المليار».



وأوضح جيف باكستون، عضو مجلس أبرشية وينكفيلد، الذي عمل في صناعة الطيران لمدة 40 عاماً: «اعتدنا أن نواجه مشاكل مع الثلج الأزرق (نفايات بشرية ومطهرات مراحيض مجمدة) عند الوصول، لكن كان ذلك بسبب تسرب تلك المراحيض».



وأضاف أن المراحيض الفراغية في الطائرات الحديثة أكثر أماناً، لأنها تعتمد على الشفط والضغط للعمل، ولكن «من الممكن أن يكون هناك شيء ما خرج من الفتحة على ارتفاع منخفض».



وتساءل أندرو هيل عضو مجلس بوين هيل عما إذا كان يمكن تغريم شركات الطيران لفشلها في التخلص من النفايات بشكل صحيح.



ولم يتم مشاركة اسم شركة الطيران، لكن ديفيز قالت إنها «تتخذ مقراً بعيداً جداً من هنا».

واتصل الرجل بشركة الطيران، التي نفت وجود طائرتها في المنطقة، لكنها اعترفت لاحقاً بالحادث بعد أن تمكن البريطاني من التعرف على الطائرة عبر تطبيق خاص بتتبع الرحلات.