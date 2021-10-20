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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نبيل حسن : مناهج كلية الشرطة تدرّس مبادئ حقوق الإنسان ..فيديو

الرئيس السيسي يحضر
الرئيس السيسي يحضر حفل تخرج دفعة من كلية الشرطة

قال اللواء نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، إن منظومة الأمن في مصر قادرة على مواكبة التطور الذي يحدث في مختلف دول العالم، مضيفا أن هناك تطور حقيقي في منظومة الأمن كما وكيفا، ونجد بين خريجي كلية الشرطة إناث.

وأضاف نبيل حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن الطالب في كلية الشرطة يتلقى تدريب علمي وبدني ونفسي يجعلهم محبين أكثر للوطن.


وتابع اللواء نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي باكاديمية الشرطة، أن طلاب الشرطة يتلقون تدريب تتواكب مع مستجدات على المجتمعات، لافتا إلى أن طلاب كلية الشرطة يتلقون ما يؤهلهم لأداء دورهم في حماية الوطن.


وأكمل اللواء نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي باكاديمية الشرطة ، أن المناهج الدراسية في كلية الشرطة تتضمن تدريس مبادئ حقوق الإنسان للطلاب، لافتا إلى أن هناك اختبارات قوية للطلاب قبل الالتحاق بكلية الشرطة.

وأردف اللواء نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي باكاديمية الشرطة، أن الطالب في كلية الشرطة يبدأ بدراسة كل التخصصات أول عامين، مستدركا أنه نفخر اليوم بالخريجات من كلية الشرطة للمشاركة في حفظ الأمن داخل الشارع المصري.

 

فيما حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة وعُزف السلام الجمهوري في بداية الاحتفالية .

فيما احتفلت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بتخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

وأقيم الحفل بحضور لفيف من قادة وضباط، وأعضاء هيئة الشرطة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.

وقدم الطلاب الجدد خلال الحفل، عرضًا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضيًا، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.
 

نبيل حسن منظومة الأمن كلية الشرطة حقوق الإنسان الحياه اليوم

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