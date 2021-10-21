برلمانية: إجراء حوار مجتمعي بين الأطباء للتخلي عن الاستسهال في إجراء الولادات القيصرية

قالت النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، إن ارتفاع نسبة الولادة القيصرية في مصر بنسب كبيرة، يرجع إلى رغبة الزوج والزوجة في اجرائها بشكل قيصري، موضحة ان التفكير الحالي لمعظم الأجيال الجديدة يهتم باجراءها بشكل غير طبيعي وذلك لعدم ادراك مخاطرها على الرغم من توعية الأطباء لهم.

وتابعت جوزيف في تصريحاتها لـ "صدى البلد" أنه من المهم اجراء حوار مجتمعى بين الأطباء للتخلى أن الاستسهال وإجراء الولادات القيصرية للسيدات، موضحة أنه يجب أن يكون هناك توعية من الأسر ايضا، حيث أنه يوجد حالات كثيرة يمكن اجراءها بشكل طبيعي وفي غنى عن اجراءها بشكل قيصري.

هذا وتقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، وموجه للحكومة، بشأن وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصر.

وأكدت عبد الحليم، خلال طلب الإحاطة، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان، ويأتي ذلك بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع عن 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الكثير من ذوات «الحمل الحرج»، يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، لافتة إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح هلامية، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية.