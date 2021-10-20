مخنوقة بحبل.. العثور على جثة فتاة متحللة في بئر صرف صحي بكرداسة

عثرت الاجهزة الامنية بالجيزة على حثة فتاة متحللة داخل بئر للصرف الصحي بمدينة كرداسة، وتكثف اجهزة البحث الجنائي جهودها لحل لغز الجريمة خاصة بعدما اشارت المعاينة الاولية ان الجثة ملفوف حبل حول رقبتها.

بدأت الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة داخل بئر للصرف الصحي بدائرة المركز، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

واشارت التحريات الى اقتراب تحديد هوية الفتاة المجني عليها خلال ساعات، فمواصفات الفتاة المجني عليها تتطابق مع محضر تغيب محرر من ربه منزل بمنطقة كرداسة بتغيب ابنتها.

وسيتم استدعاء السيدة مقدمة البلاغ واصطحابها بمعرفة ضباط مباحث القسم إلى مشرحة زينهم للتعرف على جثة فتاة بئر الصرف الصحي لبيان كونها جثة ابنتها من عدمه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وصرحت جهات التحقيق بالدفن بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة كشف هوية الفتاة، واستدعاء أسرتها وضبط الجناة.