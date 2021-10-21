الموتوسيكل انقسم نصفين.. كريم فهمي يكشف كواليس تعرضه لحادث

تحدث الفنان كريم فهمي، عن كواليس مسلسل "أمر واقع"، قائلا:" عملت حادثة بالموتوسيكل، والموتوسيكل انقسم إلى نصفين"، متابعا: الحادثة مرعبة".

وأضاف "كريم فهمي" "كريم فهمي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان "أمير كرارة"، :" مخرج المسلسل أصر على قيامي بـ مشهد الموتوسكل"، متابعا:" المخرج رفض فكرة وجود دوبلير وأنا وافقت".

وأوضح قمت بإداء المشهد مرتين، وخلال المرة الثانية اصطدم الموتوسيكل بالحديد وانقسم إلى نصفين"، مسترسلا: بعد الحادث توجهت للمستشفى وأصيب بجروح وكدمات وشورخ".



وتحدث "كريم" خلال اللقاء عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فضلا عن أحلامه التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، كما يروي كواليس علاقاته العاطفية السابقة، وكيف تعرف على زوجته، والمواقف الطريفة التي جمعتهما.

وروى الفنان كريم فهمي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، قائلا:" أنا كنت داخل المستشفى على رجلي، وفجأة لاقيتهم بيقولوا أنا عندي جلتطين".