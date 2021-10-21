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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قانوني 100%

محمد فرج عامر: مازلت مرشحا على رئاسة نادي سموحة .. فيديو

المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إنه سيترشح لرئاسة نادي سموحة، وذلك بعد أن تقدم باستئناف في مركز التسوية والتحكيم الرياضي في القضية رقم 36 لسنة 2011، و تم إيقاف حكم الاستبعاد، بعد تسجيل الاستئناف.

 

وأضاف "فرج عامر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر " أن الأمور تسير بالشكل القانوني، وترشحه قانونى 100%.

 

ومن جانبه، أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، إيقاف حكم استبعاده من مركز التسوية والتحكيم لحين النظر فى الاستئناف الذى قدمه اليوم للجنة الأولمبية .

وكتب فرج عامر ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى قائلا :"تم الاستئناف اليوم في اللجنة الاوليمبية وقبل الاستئناف وتم قيدةً برقم ١٩ لسنة ٢٠٢١، وتم إيقاف الحكم باستبعادي لحين نظر الاستئناف ، ورجعت الأمور كما هي ومازلت مرشح علي رئاسة نادي سموحة تحت رقم 3، وفي انتظار تأييدكم ويشرفني ان التقي بأحبائي اعضاء نادي سموحة الساعة 7 مساء اليوم بنادي سموحة بالصالة 1 المغطاة حتي يعلم المتربصين الحقيقة".

وكان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، قرر تأييد استبعاد كل من محمد فرج عامر ومحمد مجاهد، من انتخابات سموحة المقبلة، المقرر لها يوم 29 من الشهر الجاري.

 

جاء ذلك عقب الدعوى التي تقدمت بها إحدى المرشحات على منصب العضوية، ضد عامر رئيس النادي الحالي، بدعوى أنه "أجر إحدى القاعات بالنادي مقابل الحصول على مقابل مادي"، وذلك ما تمنعه اللائحة.

 

كما جاء استبعاد مجاهد بسبب "قيامه بأعمال إنشائية في النادي عام 2018، نظير مقابل مادي بعقد من مجلس الإدارة، وذلك ما تمنعه اللائحة، حيث يجب على المرشح ألا يحصل على مقابل نظير أعمال بالنادي، في فترة لا تقل عن 5 سنوات قبل الانتخابات".

 

محمد فرج عامر نادي سموحة التحكيم الرياضى شريف عامر باللجنة الأولمبية

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