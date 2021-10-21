عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة ل نادين نسيب نجيم في أحدث جلسة تصوير..شاهد

إطلالة جذابة لنادين نسيب نجيم في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية،نادين نسيب نجيب،جمهورها،بإطلالتها من أحدث جلسة تصوير خاضتها،ونشرت صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت نجيم،بفستان أسود قصير أبرز أنوثتها،تميز بتطريز الكريستال اللامع،واعتمدت ماكياج جذاب أضاف إلي إطلالتها روح القوة والأنوثة.

 

وكتبت معلقة من خلال صورها:"لن يتم انتقادك أبدًا من قبل شخص يفعل أكثر منك. سيتم انتقادك دائمًا من قبل شخص يقوم بعمل أقل. تذكر ذلك".

 

 

تفاصيل صالون زهرة

مسلسل صالون زهرة عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي. 

 

تلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها. 

 

تتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها. 

 

يلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيد من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها. 

 

يشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد. 

الفنانة نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب أخبار نادين نجيم نادين نسيب نجيم

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة الصحية لمحمود الخطيب وموعد خروجه من المستشفى

ترامب يعلن عن إطلاق منصة تواصل اجتماعي جديدة

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لإصلاح الفواصل

بعد 5 أسابيع من هروب شاب.. العثور على بقايا بشرية بالصدفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

الخطيب يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات الكبرى .. تفاصيل

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

غلق كلي لشارع الأهرام ابتداء من صباح الخميس

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

في حضرة أبو العينين| 32 سفيرًا يبحثون فرص التعاون والاستثمار في مصر.. اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة.. وجدية لاستغلال فرص الاستثمار الهائلة

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ