إطلالة جذابة لنادين نسيب نجيم في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

إطلالة جذابة ل نادين نسيب نجيم في أحدث جلسة تصوير..شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية،نادين نسيب نجيب،جمهورها،بإطلالتها من أحدث جلسة تصوير خاضتها،ونشرت صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت نجيم،بفستان أسود قصير أبرز أنوثتها،تميز بتطريز الكريستال اللامع،واعتمدت ماكياج جذاب أضاف إلي إطلالتها روح القوة والأنوثة.

وكتبت معلقة من خلال صورها:"لن يتم انتقادك أبدًا من قبل شخص يفعل أكثر منك. سيتم انتقادك دائمًا من قبل شخص يقوم بعمل أقل. تذكر ذلك".

تفاصيل صالون زهرة

مسلسل صالون زهرة عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.

تلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.

تتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها.

يلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيد من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها.

يشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.