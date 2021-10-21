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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موسى وحلاوتهم.. سمية الخشاب ترقص مع محمد رمضان في الجونة.. فيديو

صدى البلد

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها، بفيديو راقص، ظهرت فيه بصحبة الفنان محمد رمضان، ونشرته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت الخشاب من خلال الفيديو: "موسي وحلاوتهم فالجونه".
 

وردت الفنانة سمية الخشاب على منتقدي إطلالات الفنانين بمهرجان الجونة السينمائي وحصر البعض الفعاليات في الإطلالات فقط.

 

وقالت:" إطلالات الفنانات جزء من المهرجان والمعجبين بيحبوا يشوفوا اطلالتنا وملايين بيتابعوا المهرجان علشان مبسوطين بإطلالتنا".

وكان قد تغزل المصورون في الفنانة سمية الخشاب عند دخولها ريد كاربت لحضور فيلم قمر ١٤، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائى. وبدت على سمية الخشاب حالة من الخجل، ظهرت على وجهها وملامحها.

 

يذكر أن مهرجان الجونة أعلن عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري. 

 

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

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